"المجتمعات العمرانية": مد العمل بأسعار 2018 لأراضي المناطق الصناعية حتى نهاية العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد العمل بالأسعار السابق العمل بها خلال عام 2018 للأراضي (صناعي – مخازن) بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، والمنتهى العمل بها في 31 ديسمبر 2018 ، وذلك حتى 31 ديسمبر القادم ، بخلاف نسبة 1% "إسكان اجتماعي" تضاف إلى أسعار الأراضى الصناعية.

وقال الوزير - في بيان الوزارة اليوم - إنه تمت الموافقة أيضاً على منح تيسيرات فى السداد للإعفاء من غرامات التأخير المستحقة على أقساط أراضي ووحدات مشروع "بيت الوطن" المُباعة بمعرفة الهيئة والساري تخصيصها، وذلك لمدة 3 أشهر من الإعلان الذى سينشر، شريطة التنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو جهاز المدينة الواقع بها التخصيص، وعلى أجهزة المدن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المهلة.

وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة وافق على مذكرة بشأن تضرر العملاء المخصص لهم قطع أراضٍ بالقرعة الأكثر تميزاً والمميزة لعام 2018، والتى تزيد مساحات قطع الأراضي للفائزين بها 10% عن المساحة المتقدمين لها بكراسة الشروط، ونصت الموافقة على تطبيق ما ورد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) بتاريخ 22 /10/ 2018، على باقي القرعات الأكثر تميزاً والمميزة المُعلن عنها لعام 2018، بعد صدوره على أن تعمم على الحالات المطروحة بأي قرعة قادمة نظراً لأنها خارجة عن إرادة العميل.

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وأشار الوزير إلى أن مجلس الإدارة وافق على تخصيص جزء من القطعة رقم (2) بمساحة حوالي 70 ألف م2، (والعبرة بما يتم تسليمه على الطبيعة) بالمنطقة الفاصلة بين المنطقة الصناعية (أ5) والمنطقة الصناعية (أ6) بمدينة العاشر من رمضان، لصالح شركة الحمد لصناعة المنسوجات وتجارتها، لإقامة مصنع لصناعة المنسوجات، طبقا لعدد من الاشتراطات.

وقال المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية : تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض بنشاط خدمات اجتماعية لإقامة دار للمسنين بمركز خدمات الحي السادس قطعة رقم 133ج بمساحة 3900.62 م2 بمدينة العبور، لصالح مؤسسة القلوب الرحيمة، طبقاً للاشتراطات البنائية الواردة للخدمات الاجتماعية بالمخطط الاستراتيجي المعتمد للمدينة، وطبقاً لأسس التعامل مع الجهات التي لا تهدف للربح الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (72) بتاريخ 19/1/2014 والقواعد المتبعة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تخصيص قطعة الأرض بمساحة (2509.53م2) بمركز خدمات الحي الثاني بمدينة العبور لمؤسسة القديسة مريم والقديس الأنبا كاراس السائح، لإقامة مركز اجتماعي (دار للأيتام) للبنين والبنات، وطبقاً للاشتراطات البنائية المعمول بها للنشاط الاجتماعي بنظام الشراء والعرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد سعر المتر المربع، وطبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقاً لقرار مجلس الإدارة رقم 72 بتاريخ 19/ 1/ 2014.