البحث العلمي: الفريق المصري بجنيف يحصد 3 ذهبية و8 فضية و2 برونزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حصول الوفد المصري المشارك في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019، في دورته السابعة والأربعين، والتي اُختتمت فاعلياته اليوم، علي 3 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و2 برونزية.

وحسب بيان البحث العلمي، أشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إلى أن الأكاديمية تفتح نافذة سنوية للمخترعين المصريين، للمشاركة والتفاعل في المعرض الدولي الأكبر والأهم للابتكار، وأن المخترعين والمبتكرين يمثلون الفئة الأولى ممن يستحقون الدعم الحكومي والمساندة، حيث يشاركون في رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية.

وتابعت البحث العلمي، وقد فاز في المعرض 11 مبتكر من الفريق المصري، بعدد 13 ابتكار، حيث شارك بعضهم بأكثر من ابتكار.

وأوضحت البحث العلمي، فاز بالميدالية الذهبية كلا من الدكتور عمرو هلال، عن ابتكاره غذاء مبتكر معزز بالفيتامينات والمعادن، والدكتور محمود جلال عن عرض تقنيات مبتكرة لمقاومة الآفات الزراعية، والمبتكر محمود صالح شركة Medusa عن ابتكار برنامج للتحليل الوراثي الخلوي للكروموسومات، وهو أحد المشاركين من محور دعم الشركات الناشئة بمعرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018 ومن المحتضنين بالبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق".

وحصد الفضة كلا من أحمد الشامي، عن ابتكاره تعزيز كفاءة التبريد لمحركات الديزل الثقيلة باستخدام جزيئات النانو، و باهي أحمد، عن ابتكاره روبوت إعادة تأهيل الهيكل الخارجي لليد، وهشام نصار، عن ابتكاره وحدة التعقيم والفرم المتكاملة للنفايات الطبية باستخدام الأوزون والبلازما، وسالم نبيل، عن ابتكاره نظام التوجيه الذكي في المركبات، وابانوب جمال، عن ابتكاره جهاز لاستخلاص المادة الفعالة من النبات في خطوة واحدة، وايهاب عادل، عن ابتكار نظام تأمين باستخدام طائرة تأمين، والدكتور محمود جلال، عن ابتكاره إنتاج الأعلاف الحيوانية من ألواح نبات التين، والدكتور عمرو هلال، عن ابتكاره مستخلصات نخالة الأرز.

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وحصلا على الميدالية البرونزية، كلا من فدوى الشناوي، عن ابتكارها اسورة للكشف عن وظيفة القلب والدكتور الأحمدي حمد، عن ابتكاره قرنية اصطناعية.

كما حصل الفريق المصري علي 4 ميداليات ذهبية وكأس التميز من الفيدرالية الفرنسية للابتكارات، كما قدمت جامعة الملك عبد العزيز (السعودية) للفريق المصري دروع وشهادات تقدير، وحصل أيضاً محمود صالح علي ميدالية وشهادة تقدير من الجمعية العالمية للمخترعين ورواد الأعمال الكورية.

وقدم الفريق المصري درع أكاديمية البحث العلمي وشهادتين تقدير لجامعة الملك عبد العزيز السعودية ودرع لدولة كوريا، كما قدمت الصداقة السويسرية المصرية درع و4 شهادات وميداليات إلى الفيدرالية الفرنسية.

وأكدت البحث العلمي، أن عملية الاختيار من بين المتقدمين للمشاركة في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019، تمت عبر موقع الأكاديمية بطريقة شفافة وعادلة ومعلنة.

وفى وقد سبق أكد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، على ثقته في الفريق المصري، قائلا: "متفائل هذا العام أشد التفاؤل بالوفد المصري والمخترعون المصريون، نتيجة للخبرة الكبيرة لما أصبح لديهم من خبرة".