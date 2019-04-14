استعدادا لرمضان وشم النسيم.. مباحث التموين تضبط 25 طن بلح و13 طن رنجة فاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهدًا في ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، توجيهات مستمرة من القيادة السياسية المستمرة بالتصدي لجشع التجار وقضايا الغش التجاري لاسيما قرب حلول شهر رمضان الكريم واحتفال المصريين بـ"شم النسيم".

الاستراتيجية الموضوعة من قبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية كانت محل اهتمام بالغ من قبل مساعده لأمن الجيزة اللواء دكتور مصطفى شحاتة الذي يحرص على عقد اجتماعات مستمرة مع قيادات المباحث وإدارة مباحث التموين؛ لبحث خطة العمل تنفيذا لخطة الوزارة.

داخل مقر إدارة التموين عقد العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بقطاع الجيزة اجتمعا موسعا مع ضباط الإدارة؛ لوضع اللمسات الأخيرة لخطة العمل خلال الفترة المقبلة والتي تركزت على فحص ثلاجات ومصانع التمور ومحلات بيع الأسماك "الرنجة" حرصا على صحة المواطنين وذويهم.

أولى نجاحات رجال مباحث التموين كانت مداهمة مصنع غير مرخص لتعبئة التمور بمركز البدرشين جنوب المحافظة يقوم بتجميع كميات كبيرة من البلح مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية وإعادة تعبئته مستخدما علامات تجارية غير مسلجة بوزارة الصحة، وبلغ إجمالي المضبوطات 22 طن بلح "عجوة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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لم تمر سوى ساعات على الضربة الأمنية الناجحة حتى وردت معلومات للعميد مصطفى البكري بأن أحد الأشخاص يستغل مخزن غير مطابق للمواصفات القياسية والتزامات السلامة والصحة كمصنع غير مرخص لتعبئة التمور بوضع تواريخ صلاحية بخلاف الحقيقة، وبمداهمة المصنع المُشار إليه تم ضبط مالكه ونحو أطنان بلح غير صالحة للاستهلاك وفق تقرير مفتش الصحة المصاحبة للحملة.

ومع قرب احتفال المصريين بـ"شم النسيم" يعمد بعض أصحاب محلات بيع الأسماك إلى طرح كميات من "الرنجة" منتهية الصلاحية للبيع مستغلا إقبال المستهلكين بقصد تحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة، تلك الحيلة الشيطانية التي استخدمها صاحب ثلاجة حفظ أسماك بمركز أطفيح جنوب الجيزة ظنا أنا فعلته لن تنكشف إلا أن مباحث التموين كانت له بالمرصاد.

تحريات مباحث التموين كشفت مخالفات مالك الثلاجة، وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة وجه بسرعة ضبط المشكو في حقه، وتوجهت مأمورية بالاشتراك مع مفتشي التموين والأغذية إلى الثلاجة، وأمكن ضبط مالكها ونحو 13 طن رنجة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك.

وفي إطار التصدي لقضايا الغش التجاري، داهمت حملة مخزنا بأطفيح اتخذه مالكه مقرا لإعادة تعبئة الـ"حنة" غير مطابقة للمواصفات وطرحها في الأسواق بكونها مستوردة من السودان بخلاف الحقيقة، وتم ضبط المشكو في حقه وبحوزته طن حنة غير صالحة للاستخدام.