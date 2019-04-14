تأجيل محاكمة وزير الزراعة الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع لـ17 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال في اتهامه بالكسب غير المشروع لجلسة 17 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار مجدي عبد الباري، وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة.

وكان المستشار محمد رضا شوكت رئيس محكمة استئناف القاهرة، حدد جلسة اليوم لمحاكمة وزير الزراعة الأسبق.

وانتهى جهاز الكسب غير المشروع في تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق، إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى، إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، رأى أن جريمة الكسب غير المشروع ثابتة في حق المتهم، لذلك تم الطعن على القرار أمام محكمة جنايات القاهرة التي وافقت على قرار النائب العام، وتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التي حددت جلسة المحاكمة.