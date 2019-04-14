القضاء على بؤرتين إجراميتين لتجارة الهيروين والحشيش بالبراجل والعامرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران :

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وقطاعي الأمن الوطني والأمن العام وقوات الأمن المركزي، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، وأجهزة البحث الجنائي بمديريتي أمن (الجيزة، الإسكندرية) بحملات أمنية مكبرة استهدفت بؤر إجرامية يديرها مجموعة من العناصر الإجرامية شديدة الخطرة، تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة بنطاق مديريتي أمن الجيزة والإسكندرية.

و أسفرت الجهود بإشراف اللواءان علاء سليم ومجدي السمري مساعدا وزير الداخلية، عن ضبط 8 من العناصر الإجرامية وبحوزتهم (4,700 كيلو جرام لمخدر الهيروين، 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 4 قطع أسلحة نارية وذخائر).

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أولاً-بنطاق محافظة الجيزة: تم استهداف عدة بؤر إجرامية شديدة الخطورة يقوم على إدارتها تشكيلاً عصابياً متخذين من منطقة البراجيل دائرة مركزي شرطة (أوسيم، كرداسة) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي وقد أمكن ضبط 6 من العناصر الإجرامية الخطرة، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .

ثانياً - بنطاق محافظة الإسكندرية: تم ضبط ( إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة)، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسمي شرطة (أول العامرية، برج العرب).

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام الأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.