القبض على 9 أشخاص لاحتجازهم حارس عقار وإجباره على توقيع إيصال أمانة بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 9 أشخاص لاحتجازهم حارس عقار وإجباره على توقيع إيصال أمانة بالشروق.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (حارس إحدى الفيلات السكنية بدائرة القسم وأصل بلدته مركز شرطة ملوى بالمنيا ، ومُصاب بكدمات متفرقة بالجسم) بتضرره من (حارس إحدى الفيلات تحت الإنشاء كائنة بدائرة القسم ومقيم بها، وزوجته و7 آخرين وجميعهم من محافظة المنيا، لقيامهم باصطحابه كرهاً عنه من أمام مسكنه واحتجازه لمدة يومين داخل مسكن الأول وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته المشار إليها، وتكبيله وتصويره باستخدام هواتفهم المحمولة وأكرهوه على توقيع عدد 2 إيصال أمانة على بياض .

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقهم وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهم وبحوزة المشكو في حقه الأول ( 2 إيصال أمانة مزيلان بتوقيع المجني عليه - بصامة - حبل - هاتف محمول ملك المتهمة الثانية يحوي محادثات بينها وبين المجني عليه - هاتف محمول أحد المتهمين يحوي صور للمجني عليه مكبل اليدين) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بين المتهم الأول وزوجته والمجني عليه، حيث قاما باستدراج المجنى عليه واستعانا بباقي المتهمين في ارتكاب الواقعة .