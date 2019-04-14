إحباط ترويج 31 طن أسماك غير صالحة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية، وبالاشتراك مع لجان فنية من وزارتي (الزراعة -البيئة) للمرور، بالتفتيش على محلات وأماكن عرض وبيع وتداول الأسماك، للتأكد من توافر اشتراطات التراخيص وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

أسفرت جهود الحملات خلال يومها الأول عن ضبط مسئولي (ثلاجتي غير مرخصة لحفظ الأسماك بدائرة مركز شرطة قليوب) وبداخلهما (1803 كرتونة مختلفة الأحجام وزنت 31 طن من الأسماك المحلية والمستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مصرح بتداولها من الجهات المختصة).

ونسب إلى مسئولي تلك الثلاجات ارتكاب مخالفات (تخزين وعرض أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، وممارسة نشاط بدون ترخيص، واستعمال علامات تجارية مملوكة للغير بالمخالفة لقانون الغش التجاري، عدم الحصول على الموافقات البيئية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات.