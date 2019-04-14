غدًا.. استكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين في أحداث "كنيسة مار مينا بحلوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل سماع مرافعة الدفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كنيسة مارمينا بحلوان"، لجلسة غدًا الاثنين، 15 إبريل. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، بسكرتارية أحمد مصطفى، ووليد رشاد. كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 11 متهمًا للمحاكمة الجنائية في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كنيسة مارمينا العجايبي والبابا كيرلس السادس بحلوان"، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها، وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

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