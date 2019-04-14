تتزعمهم رئيسة تمريض ..سقوط عصابة تجارة الأعضاء البشرية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأحد، شاب ورئيسة تمريض إحدى المستشفيات، لاشتراكهما وآخرين في تكوين تشكيل عصابي، للاتجار في الأعضاء البشرية.

وردت معلومات بتردد أحد عناصر التشكيل على أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، لمقابلة بعض عملائه وراغبي شراء الأعضاء البشرية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته (3500 جنيه مصري – 100 دولار أمريكي– 2 هاتف محمول)، وبرفقته إحدى السيدات "رئيسة وحدة تمريض" بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وبحوزتها (مبلغ مالي 1500 جنيه مصري-3 هاتف محمول).

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وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف بممارسته نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار بالأعضاء البشرية بالاشتراك مع آخرين، حيث يقوم باستقطاب ضحاياهم مستغلين ظروفهم المادية ، وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لنقل وزراعة الأعضاء لدى الجهات المعنية ، وذلك من خلال عدة مستشفيات نظير مبالغ مالية بمساعدة المتهمة المضبوطة برفقته، مستغلاً طبيعة وظيفتها بالمستشفى وعلمها بالحالات المرضية المطلوب نقل وزراعة الأعضاء لها، وتحديد نوع العضو المطلوب زراعته وفصيلة الدم وإنهاء كافة الإجراءات داخل المستشفى، والتنسيق بين الطبيب المعالج والسماسرة نظير مبالغ مالية.

كما أضاف المتهمان المضبوطان بأن أحد الأطباء "محدد" صاحب مركز للكلى واستشاري أمراض الكلى بالمستشفى محل عمل المتهمة المضبوطة، وراء ارتكابهما وآخرين عدة جرائم اتجار أعضاء بشرية، من خلال جلب الضحايا نظير مبالغ مالية يتقاضاها الأخير لنفسه من راغبي شراء الأعضاء البشرية شاملة قيمة الشراء وكافة تكاليف العملية والإقامة بالمستشفى، وأنهما يتقاضيان مبالغ مقابل السمسرة وجلب المتبرعين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جارِ تكثيف الجهود لضبط باقي عناصر التشكيل.