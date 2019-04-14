الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ49 مليون جنيه مخالفات كهرباء وتهرب ضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 49 مليون جنيه قيمة مخالفات ضرائب وتهرب ضريبي خلال حملات تشنها إدارتي مباحث الكهرباء والتهرب الضريبي بالاشتراك مع قطاع الأمن العام على مدار أسبوع. شملت ضبط (68763) قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد (47,903,366)مليون جنيه. كما ضبط (1291) قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها:(186) حالة ضرائب عامة، وكذا كشف (69) حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (59) سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، (79) قضية في مجال الجمارك، وضبط (272) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، (199) حالة تحرى مدين ولجان فحص، بلغ حجم التعاملات في تلك القضايا (2,386,448,933) مليار جينه، وتم التصالح في (297) قضية بإجمالي متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها (1,865,415مليونوثمانمائة خمسة وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر جنيهاً).

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