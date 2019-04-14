"الأمن العام" يداهم البؤر الاجرامية.. ويضبط 682 قطعة سلاح و16 تشكيل عصابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهودها خلال أسبوع بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ،استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (السحر والجمال بنطاق محافظتي الإسماعيلية والشرقية)، (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية) ، ضبط خلالها 669متهم، (682) قطعة سلاح ناري عبارة عن (66 بندقية آلية- 124بندقية "مششخنة ، غير مششخنة" - 51طبنجة –441 فرد محلى الصنع –2433 طلقة مختلفة الأعيرة –1360 قطعة سلاح أبيض)، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، وبداخلها (بندقية خرطوش–3 فرد محلى- أدوات وأجزاء التصنيع)، فضلا عن تنفيذ 419 الف و853 حكم قضائي.

كما ضبطت القوات، (16) تشكيلاً عصابياً ضموا (49) متهماً، ارتكبوا (59) حادث سرقة متنوع، (209) قضية أحداث، (9488) قضية مرافق عامة، (34) سيارة مُبلغ بسرقتها، وتم كشف غموض (48) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي (67) متهمًا.