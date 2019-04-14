مصر | بلاغ ضد دكتور بجامعة الأزهر أجبر الطلاب على "خلع البنطلون".. ويطالب بالقبض عليه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ ضد دكتور بجامعة الأزهر أجبر الطلاب على "خلع البنطلون".. ويطالب بالقبض عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم المحاميان عمرو عبد السلام، وحميدو جميل البرنس، ببلاغ للنائب العام ضد إمام رمضان أستاذ مادة العقيدة بجامعة الأزهر بنين بالقاهرة بسبب واقعة إجبار الطلاب على خلع البنطلون.

وذكر البلاغ أنه تداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي إحدى الفيديوهات المصورة من داخل كلية التربية جامعة الازهر يظهر فيها المبلغ ضده أثناء إلقائه إحدى المحاضرات على طلابه وقد انطوى الفيديو المتداول قيام المبلغ ضده بصفته أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وهو يجبر الطلاب على خلع بنطالهم مقابل نجاحهم في المادة التي يدرسها لهم وتوعدهم بأن من لم يطيع اوامره سيرسب في تلك المادة وبالفعل استجاب إليه بعض الطلاب وقاموا على الملأ بخلع سروالهم أمام باقي الطلاب إلا أن المبلغ ضده لم يكتفي بهذا الفعل الفاضح فطلب منهم خلع ملابسهم الداخلية لإظهار عوراتهم أمام زملائهم.

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وأكد أن ما ارتكبه المبلغ ضده يشكل جريمة التحريض على الفعل الفاضح العلني وخدش الحياء العام في مكان عام والإساءة إلى جامعة الأزهر العريقة وتشويه صورتها ولا تتناسب مع المهنة التي ينتسب اليها المبلغ ضده في تربية النشء وغرز القيم والاخلاق وتعليم الدين.

وأوضح البلاغ أن الفيديو الذي تم تداوله قد أثار موجة من الغضب العام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي مما دفع جامعة الأزهر للقيام بإصدار قرار بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق إلا أن هذا الإجراء لا يتناسب مع الجرم الذي ارتكبه المبلغ ضده ويستدعي قيامكم بتحريك الدعوى الجنائية ضده عن الجرائم والاتهامات التي اقترفها.

وطالب البلاغ في نهايته بضبط وإحضار المبلغ ضده ومثوله أمام جهات التحقيق وإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة ومعاقبته بتهمة التحريض علي الفعل الفاضح العلني وخدش الحياء العام والإساءة إلى جامعة الأزهر الشريف منارة العلم في العالم الإسلامي بالإضافة إلى إدراج اسم المبلغ ضده على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد لحين الانتهاء التحقيق معه ومحاكمته.