مصر | بعد اغتصابها وقتلها على يد طالبين.. والد "طفلة كرداسة" يدلي بأقوله أمام النيابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد اغتصابها وقتلها على يد طالبين.. والد "طفلة كرداسة" يدلي بأقوله أمام النيابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وطالبت نيابة كرداسة، تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة "طفلة كرداسة"، التي تم اغتصابها وقتلها على يد طالبان، للوقوف على ملابسات وظروف قتلها.
وأمرت النيابة بحبس الطالبان "مروان" يبلغ من العمر11 و"إسلام"13 عام، أسبوع على ذمة التحقيقات، في واقعة اغتصاب الطفلة"أميرة" 10 أعوام، وقتلها بزجاجة على رأسها وإلقائها في منطقة بائتة لعدم افتضاح أمرهم.
وكشفت التحقيقات مع الطالبان "مروان وإسلام" بعد قتلهما الطفلة"أميرة أيمن" بأحد المناطق الجبلية بكرداسة، وفي البداية لم يعترفوا بجريمتهم وبتضييق الخناق عليهم، اعترفا الطالبان بجريمتهم البشعة، أنهم انتهزا عودتهما بصحبة الطفلة من دروس"كتاب القرية"واستدرجها لمنطقة مهجورة لاغتصابها