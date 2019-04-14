مصر | بعد اغتصابها وقتلها على يد طالبين.. والد "طفلة كرداسة" يدلي بأقوله أمام النيابة

وقال والد الطفلة "أميرة أيمن"، أن يوم الواقعة ذهبت أميرة بصحبة أختها التوأم "لكتاب القرية" بأبو رواش لتلقي الدروس الدينية على أيدي شيخ القرية، وبعد عدة ساعات رجعت أخت أميرة للبيت وحدها، فتوجه للشيخ للسؤال عنها، فكان الرد لم يعرف عنها شيئا وأننا انتهينا من الدرس من ساعات، ففي الحال توجه الوالد "أيمن" لوحدة المباحث بكرداسة، وتقابل مع رئيس المباحث المقدم إسلام سمير، وحرر محضرا باختفاء ابنته.

وطالبت نيابة كرداسة، تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة "طفلة كرداسة"، التي تم اغتصابها وقتلها على يد طالبان، للوقوف على ملابسات وظروف قتلها.

وأمرت النيابة بحبس الطالبان "مروان" يبلغ من العمر11 و"إسلام"13 عام، أسبوع على ذمة التحقيقات، في واقعة اغتصاب الطفلة"أميرة" 10 أعوام، وقتلها بزجاجة على رأسها وإلقائها في منطقة بائتة لعدم افتضاح أمرهم.

وكشفت التحقيقات مع الطالبان "مروان وإسلام" بعد قتلهما الطفلة"أميرة أيمن" بأحد المناطق الجبلية بكرداسة، وفي البداية لم يعترفوا بجريمتهم وبتضييق الخناق عليهم، اعترفا الطالبان بجريمتهم البشعة، أنهم انتهزا عودتهما بصحبة الطفلة من دروس"كتاب القرية"واستدرجها لمنطقة مهجورة لاغتصابها