مصر | نيابة أكتوبر تستكمل التحقيق مع الإعلامي أحمد موسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة أكتوبر تستكمل التحقيق مع الإعلامي أحمد موسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استكملت نيابة أكتوبر التحقيق مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسؤوليتي"، على فضائية صدى البلد، حول تجاوزاته المتكررة في حق أكثر من شخصيه عامة، وبعد تقديم أكثر من بلاغ "سب وقذف" ضده، حيث أمرت النيابة العامة باستكمال التحقيق معه.

وكانت قدم أكثر من دعوة من شخصيات عامة رفعت ضد الإعلامي أحمد موسى لحديثه عنهم بشكل يسيء لهم من خلال برنامجه التلفزيوني، الذي اعتبره البعض مقيم الدعوى سبًا وقذفًا في حقهم، فأقامت ضده أكثر من دعوى تتهمه بالسب واللقذف.

ضبط شخصين بالقليوبية كونا تشكيلًا عصابيًا لسرقة الهواتف المحمول من المواطنين بالطرق العامة



أثناء قيام قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القليوبية بأعمال التأمين وتفقد الحالة الأمنية أعلى الطريق الدائرى بجوار نزلة بهتيم إتجاه القاهرة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.. إستغاثت بهم "موظفة- سن 29 ومقيمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.. حيث قررت أنها حال سيرها بالطريق المشار إليه، فوجئت بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية قاما بخطف هاتفها المحمول أثناء تحدثها به، وفرا هاربَين.

على الفور تم إصطحابها وبتتبع خط سير هروب الجناه وملاحقتهما، عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوة من ضبطهما وتبين أن (الأول "سن 24" - مقيم بمنطقة المقطم بالقاهرة، سبق إتهامه فى 3 قضايا "خطف، مخدرات"ومطلوب التنفيذ عليه فى جناية "مخدرات") و(الثانى "سن 24" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، سبق إتهامه فى 3 قضايا "سرقة، مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضيتين "تبديد، شروع فى سرقة") حال إستقلالهما دراجة نارية قيادة وملك الأول.. وبحوزتهما (4 هواتف محمولة ماركات مختلفة) من بينهم هاتف المجنى عليها.

بمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة، وقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيا تخصص فى خطف الهواتف المحمولة من المواطنين، والهواتف المحمولة المضبوطه حوزتهم من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والدراجة النارية لتسهيل ممارسة نشاطهما الإجرامى، وإعترفا بإرتكاب 11 وقائع بذات الأسلوب.

وأقرا بالتصرف فى الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم "صاحب محل موبايلات" – مقيم دائرة القسم – سيئ النية -.. تم ضبطه وبمواجهته أقر برتكاب الواقعة.. وبإرشاده تم ضبط عدد (8) هواتف محمولة مستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.