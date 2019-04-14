مصر | النيابة: "الشاطر" فضح هدف "الإرهابية" بقوله "مشروعنا وشغالين عليه من 70 سنة الحكم لينا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة: "الشاطر" فضح هدف "الإرهابية" بقوله "مشروعنا وشغالين عليه من 70 سنة الحكم لينا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس".

وقال ممثل النيابة العامة، رسائل متبادلة بين المتهم احمد الحكيم وآخرين عبر محادثات بمواقع التواصل كشفت عن تنسيق بين الاخوان وحماس وقناة الجزيرة، جاء بها نصا "يعني يوم الاستاذ خالد مشعل ماكان موجود فى شقة احمد منصور بتاع الجزيرة"، وغيرها "عايز اعرف الاستاذ اسماعيل هنية هيكون موجود بكرة فين فى مصر"، تفاهمات بين جماعة الاخوان والتنظيمات لإنتهاك حدود مصر والارهاب.

واستكمل ممثل النيابة تدخل كل عميل فى سياسات الوطن وبالدليل لقاء المتهم خيرت الشاطر ونجله الحسن مع القيادي خالد مشعل حيث بدء الاخير حديثه فى الجلسة التى استمرت لساعتين، انه توجه لمقر جماعة الاخوان وتقابل مع المتهم محمد بديع الا انه لم يتمكن من الوقوف على بعض الامور، طالبا من المتهم خيرت الشاطر اطلاعه على تقييم الجماعة للموقف ومعلومات عن منافسيهم فى الانتخابات الرئاسية، واطلعه الشاطر على مجريات الامور بأدق تفاصيله.

وتابع ممثل النيابة، نطق لسان المتهم الثانى خيرت الشاطر نصا بالصدق "ده مشروعنا وشغالين عليه من 70 سنة، وهيبقي الحكم لينا، هذا ما تسعى اليه الجماعة طوال فتراتها".

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام ومحمد جمال اعضاء النيابة العامة وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.