مصر | مفاجأة.. النيابة تكشف رسالة جواسيس بين الإخوان وحماس: "إعمامك وإخوالك بالقاهرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. النيابة تكشف رسالة جواسيس بين الإخوان وحماس: "إعمامك وإخوالك بالقاهرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمع محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 أرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة لمرافعة النيابة العامة في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس".

واستهل ممثل النيابة العامة مرافعته بكلمات، بسم الله الحق العدل، الحمد لله الذي يمهل ولا يهمل، الذي كشف سر المتهمين وفضحهم، الإخوان ظنوا أنهم أسقطوا مصر، فرسالة بين المتهم التاسع حازم فاروق عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 7 نوفمبر 2011 "رسالة كرسالة الجواسيس" موجهة لقيادي بحزب حماس، ضمت "بالأمس وقت محاولتك الاتصال بي كان كل إخوالك وإعمامك بالقاهرة، لاجتماع أفراد العائلة، وأقر إعمامك إنه لا انفصال عن الناس، ولا خروج من البيت إلا بخروج الحرام نهائيا"، فمن يقرأ هذه الرسالة يعلم جيدا انهم اقارب قيادى حماس ويرد عليه "المتواجدين من اقاربك وقت المليونيات 45% وفى الايام العادية 65%".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام ومحمد جمال اعضاء النيابة العامة وسكرتارية حمدي الشناوي.

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وكانت محكمة النقض فى وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.