مصر | "دكتور شهير وممرضة وسمسار".. تشكيل عصابي للاتجار في الأعضاء البشرية بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دكتور شهير وممرضة وسمسار".. تشكيل عصابي للاتجار في الأعضاء البشرية بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، إنه في إطار التصدي لجرائم الاتجار في الأعضاء البشرية، وضبط العناصر الإجرامية القائمة عليها، وفي إطار متابعة عناصر تشكيل عصابي تخصص في ممارسة هذا النشاط المؤثم فقد وردت معلومات بتردد أحد عناصر التشكيل على أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، لمقابلة بعض عملائه وراغبي الشراء.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته (3500 جنيه مصري – 100 دولار أمريكي – 2 هاتف محمول)، وبرفقته إحدى السيدات "رئيسة وحدة تمريض" بإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر، وبحوزتها (مبلغ مالي وقدره 1500 جنيه مصري - 3 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف بممارسته نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية بالاشتراك مع آخرين، حيث يقوم باستقطاب ضحاياهم مستغلين ظروفهم المادية، وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لنقل وزراعة الأعضاء لدى الجهات المعنية، وذلك من خلال عدة مستشفيات نظير مبالغ مالية بمساعدة المتهمة المضبوطة برفقته، مستغلًا طبيعة وظيفتها بالمستشفى وعلمها بالحالات المرضية المطلوب نقل وزراعة الأعضاء لها، وتحديد نوع العضو المطلوب زراعته وفصيلة الدم وإنهاء كافة الإجراءات داخل المستشفى، والتنسيق بين الطبيب المعالج والسماسرة نظير مبالغ مالية.



وكما أضاف المتهمان المضبوطان بأن أحد الأطباء "محدد" صاحب مركز للكلى واستشارى أمراض الكلى بالمستشفى محل عمل المتهمة المضبوطة، وراء ارتكابهما وآخرين عدة جرائم اتجار أعضاء بشرية، من خلال جلب الضحايا نظير مبالغ مالية يتقاضاها الأخير لنفسه من راغبي شراء الأعضاء البشرية شاملة قيمة الشراء وكافة تكاليف العملية والإقامة بالمستشفى، وأنهما يتقاضيان مبالغ مقابل السمسرة وجلب المتبرعين وجار تكثيف الجهود لضبط باقي عناصر التشكيل.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.