مصر | إغلاق جزئي لكوبري السيدة عائشة بسبب أعمال صيانة لمدة 3 أيام

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تجري الإدارة العامة لمرور القاهرة، إغلاقا جزئيا لكوبري السيدة عائشة بسبب إصلاح الفواصل وتطوير الكوبري لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم إدارة مرور القاهرة بتعيين خدمات مرورية بالتزامن مع أعمال الصيانة بكوبري السيدة عائشة خلال الفترة من 18 أبريل وحتى 20 أبريل الجاري.



وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة خدماتها لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة ولتسيير حركة المرور أثناء تنفيذ أعمال إحلال وتجديد البلاطات والفواصل والأسوار الحديدية الخاصة بكوبرى السيدة عائشة بالإضافة إلى إزالة طبقة الرصف التالفة من أرضية الكوبرى وضبط الميول الهندسية.. على أن يتم إجراء غلق جزئى للقادم من مجرى العيون تجاه القلعة بداية من الساعة 10 مساء يوم الخميس الموافق 18/4/2019 وحتى الساعة 4 عصرًا يوم السبت الموافق 20/4/2019.