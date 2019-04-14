مصر | ضبط 9 أشخاص لاحتجازهم حارس عقار وإجباره على توقيع إيصال أمانة بالشروق

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن القبض على 9 أشخاص لاحتجازهم حارس عقار وإجباره على توقيع إيصال أمانة بالشروق.

وتلقى اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة أخطارا من النقيب محمود رفعت معاون مباحث قسم سمرطة الشروق مفادة تلقية بلاغا من حارس إحدى الفيلات السكنية بدائرة القسم وأصل بلدته مركز شرطة ملوى بالمنيا، ومُصاب بكدمات متفرقة بالجسم) بتضرره من (حارس إحدى الفيلات تحت الإنشاء كائنة بدائرة القسم ومقيم بها وأصل بلدته مركز ملوى بالمنيا وزوجته و7 أخرين وجميعهم من محافظة المنيا) لقيامهم بإصطحابه كرهًا عنه من أمام مسكنه وإحتجازه لمدة يومين داخل مسكن الأول وتعدوا عليه بالضرب مُحدثين إصابته المشار إليها، وتكبيله وتصويره بإستخدام هواتفهم المحمولة وأكرهوه على توقيع عدد 2 إيصال أمانة على بياض.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن المشكو فى حقهم وراء إرتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهمين تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهم وبحوزة المشكو فى حقه الأول ( 2 إيصال أمانة مزيلان بتوقيع المجنى عليه - بصامة - حبل - هاتف محمول ملك المتهمة الثانية يحوى محادثات بينها وبين المجنى عليه - هاتف محمول أحد المتهمين يحوى صور للمجنى عليه مكبل اليدين)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بين المتهم الأول وزوجته والمجنى عليه، حيث قاما بإستدراج المجنى عليه وإستعانا بباقى المتهمين فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.