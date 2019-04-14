أخبار مصر | عاجل.. رئيس البرلمان يفتح النار على وزيرة الصحة والحكومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس البرلمان يفتح النار على وزيرة الصحة والحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة حول وقف تكليف الأطباء، قائلا: المستشفيات الجامعية لا تستطيع تعيين نواب أطباء بسبب عدم وجود تكليف للأطباء من الأساس".

وقال عبد العال:"مش من حق الوزيرة أو رئيس مجلس الوزراء وقف تكليف الأطباء، ولا أدري كيف تمتنع وزارة الصحة عن تكليف الأطباء؟ فأنني نظرت في كافة القوانين ولم أجد ما يمنع "ومش لاقي مبرر لذلك".

ويناقش البرلمان خلال الجلسة المُنعقدة، 9 طلبات مناقشة عامة أبرزها مقدم من النائب محمد حبيب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عزوف الأطباء عن العمل بمستشفيات وزارة الصحة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إصلاح قطاع الغزل والنسيج، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف حوافز وبدلات المعلمين على أساسي 2019، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مهنة التمريض وزيادة أعداد المعاهد والكليات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

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وتناقش الجلسة طلب النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة تقنين أراضي وضع اليد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة وموظفي الصناديق الخاصة على ميزانية الدولة، ومناقشة طلب النائبة هالة أبو السعد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ على المساحة المنزرعة منه، ومناقشة طلب النائب طارق فاروق متولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الأدوية.

ويصوت البرلمان بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وتناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

