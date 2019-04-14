أخبار مصر | البرلمان" يوافق على 3 اتفاقيات دولية.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان" يوافق على 3 اتفاقيات دولية.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على قـرار رئيس جمهورية مصـر العربية رقم 86 لسنة 2019 بشأن وتعديل اتفـاقية القـرض المعقـودة بتـاريخ 12/7/2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والزراعة والري والأمن الغــذائي والثروة الحيوانية.

ووافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 15 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8 12 2018، ووافق البرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 42 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 9 12 2018.

ويناقش البرلمان خلال الجلسة المُنعقدة، 9 طلبات مناقشة عامة أبرزها مقدم من النائب محمد حبيب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عزوف الأطباء عن العمل بمستشفيات وزارة الصحة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إصلاح قطاع الغزل والنسيج، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف حوافز وبدلات المعلمين على أساسي 2019، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مهنة التمريض وزيادة أعداد المعاهد والكليات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

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وتناقش الجلسة طلب النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة تقنين أراضي وضع اليد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة وموظفي الصناديق الخاصة على ميزانية الدولة، ومناقشة طلب النائبة هالة أبو السعد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ على المساحة المنزرعة منه، ومناقشة طلب النائب طارق فاروق متولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الأدوية.

ويصوت البرلمان بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وتناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.