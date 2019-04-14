أخبار مصر | بحضور محافظ القاهرة.. "صناع الخير" و"المصرية للغات" توقعان الكشف على 920 تلميذا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور محافظ القاهرة.. "صناع الخير" و"المصرية للغات" توقعان الكشف على 920 تلميذا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح اليوم، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أولى فعاليات قوافل مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن الأنيميا والسكري والعيون بالقاهرة والتي تنطلق برعاية وزارة التربية والتعليم، في إطار مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

واستقبل مصطفي زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية اللواء خالد عبد العال، وشهد افتتاح قافلة "أولادنا في عنينا" والتي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع مدارس المصرية للغات، وبرعاية وزارة التربية والتعليم ومحافظ القاهرة، واستعرض رئيس مجلس الأمناء، ألية العمل خلال القافلة وغرف الكشف داخل الفصول، إضافة إلى توقيع الكشف الطبي للتلاميذ.

وقال زمزم، أن القافلة انطلقت بمدرسة العرب التابعة لإدارة غرب بمدينة نصر بمنطقة العرب، حيث تم الكشف على920 تلميذ بالمدرسة، بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث تفقد سيادته أعمال القافلة واطمئن على سيرها خلال اليوم بما يضمن عدم تعطيل اليوم الدراسي، مشير إلى أن المبادرة نجحت في الكشف على 15 ألف تلميذ بالقرى الأكثر فقرا.

من جانبها، قالت نسرين جاب الله رئيس مجلس إدارة مدارس المصرية للغات، أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أشاد بمبادرة "أولادنا في عنينا" وبتنظيم القافلة، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف تحقيق رؤية العقل السليم في الجسم السليم، فلا يمكن لطالب أن يجتهد ويتفوق وهو مريض، خاصة أن الكثير من الأمراض تكون أعراضها مستترة مثل الأنيميا.

وأضافت جاب الله، أننا مستمرون في دعم كل المدارس، في إطار المشاركة في مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتوفير حياة كريمة داخل المدارس لأولادنا، وللتأكيد أن المدارس الخاصة والحكومية يعملان لخلق بيئة تعليمية صحية للتلاميذ ولخلق جيل واع قادر على الإنتاج.

وأكدت الدكتورة ولاء الأمير، استشاري طب الأطفال بمستشفيات جامعة القاهرة، والمستشار الطبي لحملة "أولادنا في عنينا" أهمية المسح الشامل للتلاميذ بالمدارس، مشيرة إلى أن المسح الشامل يكشف الكثير من الأمراض والتي يصعب على الأطفال التعبير عنها، وتتكفل المبادرة بإجراء تحاليل الأنيميا والسكري والكشف على أمراض العيون، وأيضا صرف أدوية الأنيميا للتلاميذ خلال القافلة وصرف أدوية العيون، وإجراء عمليات المياه البيضاء والظفرة والياج وأيضا عمليات الحول للأطفال.