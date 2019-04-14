أخبار مصر | "أمانة المرأة بالمصريين الأحرار" تلتقي مواطني الإسكندرية لشرح تعديلات الدستور (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمانة المرأة بالمصريين الأحرار" تلتقي مواطني الإسكندرية لشرح تعديلات الدستور (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار بالإسكندرية بقيادة سلوى عبد القادر أمينة، وعبير سلطان، وأمال المصرى الامينات المساعدات للمرأة وأعضاء أمانة المرأة فى شوارع الإسكندرية وبالتحديد فى ميدان المنشية ووكالة الليمون وشوارعها لتعريف المواطنين بحملة ''وعيك يحميها'' بهدف حث المواطنين للمشاركة الإيجابية للإستفتاء عل تعديل بعض المواد الدستورية.

وتبادل أمانة المرأة الحديث مع فئات الشعب المختلفة من باعةجائلين وشباب وكبار، وشرح وفد الأمانة أهمية المشاركة المجتمعية فى بناء الدولة العصرية الحديثه دولة الدستور والقانون.

وأوضحت الأمانة للمواطنين مواد الدستور المزمع طرحها للاستفتاء وأثرها فى خدمة البلاد.