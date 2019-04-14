أخبار مصر | "شكري" يبحث مع "القدوة" أبرز المُستجدات على الساحة الفلسطينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شكري" يبحث مع "القدوة" أبرز المُستجدات على الساحة الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم،، الدكتور ناصر القدوة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، وذلك أثناء زيارته الحالية إلى القاهرة في إطار الاجتماعات الدورية لمؤسسة عرفات. وقد تناول اللقاء آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وكذا التباحث بشأن مستقبل عملية السلام تدعيماً لركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عقب اللقاء، أوضح أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على مواقف مصر الراسخة تجاه القضية الفلسطينية، والتي تتأسس على دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والثابتة، وفي مقدمتها حقه في العيش بحرية وكرامة، وفي إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية. واتصالاً بذلك، أكد الوزير شكري على استمرار دعم مصر لخيارات الشعب الفلسطيني على كافة الأصعدة وصولاً لتحقيق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، فضلاً عن استمرار المساعي المصرية الرامية لتخفيف معاناة الأشقاء في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واختتم حافظ، بأن الدكتور ناصر القدوة ثمّن من جانبه زيارته إلى القاهرة وتبادل الرؤى مع الوزير شكري بشأن تطورات القضية الفلسطينية، مشيداً بالدور المصري الهام والمحوري، ومنوهاً باستمرار التنسيق والتشاور مع القاهرة خلال الفترة المقبلة.