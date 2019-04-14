أخبار مصر | برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل لاستكمال الطريق الدولي "الغربية-الشرقية-الدقهلية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل لاستكمال الطريق الدولي "الغربية-الشرقية-الدقهلية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم اللواء سلامة الجوهري نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، وعضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، بطلب إحاطة موجه إلى وزير النقل، بشأن عدم استكمال الطريق الدولي الذي يربط محافظة الغربية بمحافظتي الشرقية والدقهلية.

وأوضح الجوهري في طلبه أن الطريق البادئ من طنطا والمار على زفتي باقي فيه فقط حوالي ٣ كم للانتهاء منه، ورغم ذلك ترك منذ أكثر من عام دون استكماله رغم أهميته.