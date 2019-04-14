أخبار مصر | "برلماني" يطالب "الداخلية" بإنفاذ القانون في قضية مقتل الطفل يوسف العربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يطالب "الداخلية" بإنفاذ القانون في قضية مقتل الطفل يوسف العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، وزارة الداخلية بإنفاذ القانون في قضية الطفل يوسف العربي، وسرعة القبض على المتهمين خاصة بعد صدور حكم قضائي ضدهم.

وأشار فؤاد، إلى أن القضاء أصدر حكمه في شأن تلك القضية المقيدة برقم 8808 لسنة 2017، جنايات أول أكتوبر وبرقم 883 لسنة 2017 كلي جنوب الجيزة، والمحكوم فيها بالسجن 7 سنوات ضد كل من: "طاهر محمد أبو طالب، وخالد أحمد عبد التواب"، بتهم القتل الخطأ للطفل يوسف من خلال ضرب نار في أحد الأفراح وحيازة سلاح بدون ترخيص، إلا أنه حتى الآن لم يتم القبض عليهم.

وأعرب النائب البرلماني عن ثقته في القيادة السياسية في حرصها على تطبيق القانون وإنفاذ دولة القانون في القضية، بالقبض على المتهمين وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأنهم، بعد ثبوت تورطهم في القتل، ولفت إلى وجود عدد من طلبات الإحاطة داخل البرلمان تقدم بها النواب أنيسة حسونة، ومايسة عطوة وإيهاب منصور، بسبب هذا الأمر، مما يتطلب تحرك من الجهات المعنية.