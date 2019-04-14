أخبار مصر | "خارجية مستقبل وطن" تعقد أولى ندوات "الصالون الدبلوماسي" حول العلاقات المصرية الأمريكية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خارجية مستقبل وطن" تعقد أولى ندوات "الصالون الدبلوماسي" حول العلاقات المصرية الأمريكية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"من يقرأ الاستراتيجية الأمريكية آخر ثلاث سنوات سيجد بها جزءا خاصا عن مصر، وذلك للارتباط الاستراتيجي القوى بين الدولتين القائم على توازن العلاقات الذي حققه الرئيس السيسي بمهارة فائقة"، هذا ما صرح به الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال ندوات الصالون الدبلوماسي الذي تنظمه أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن بحضور عدد من الضيوف، وقد جاء الصالون الأول الذي عقد مساء أمس بمقر الحزب تحت عنوان "العلاقات المصرية الأمريكية.. قراءة وتحليل فى زيارة الرئيس الأخيرة لواشنطن".

وأشار فهمي، إلى أنه يوجد مناكفات فى مجرى العلاقات المصرية الأمريكية بدأت منذ ثورة ٣٠ يونيو، وظهرت فى عدة صور مثل تجميد صفقة الأباتشى وبعض التغييرات بخصوص مناورات النجم الساطع وغيرها، وحول السياسة الأمريكية تجاه مصر يقول: " أمريكا يوجد بها ٥ تيارات تصنع السياسة الأمريكية،هي بيوت الخبرة ومراكز الأبحاث وقوى التأثير داخل البيت الأبيض ووزارة الدفاع وCIA، وبالتالي نحن لا نتحدث عن أمريكا موحدة الرأي لكن هناك إجماع بأن مصر هي دولة مهمة وكبيرة لا تضاهيها فى المكانة أي دولة أخري بالإقليم".

وتحدث اللواء ناجى شهود مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العلاقات العسكرية عن العلاقات المصرية الأمريكية قائلًا: " العلاقة بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية تحمل المصلحة للجانبين، والمعونة التي تقدمها لمصر تأخذ مقابلها امتيازات كثيرة مثل الأفضلية فى عبور سفنها عبر قناة السويس والتعاون فى المجال الاستخباراتي تحديدًا فيما يتعلق بقضايا الإرهاب والتدريبات العسكرية المشركة، وذلك لأن مصر هي أخر دولة بالمنطقة خاضت حرب نظامية.

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وتابع:" حتى نفهم السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط يجب أن نعود بالتاريخ لوقت مساندة الدول العربية لمصر فى حرب أكتوبر، حيث فطنت الولايات المتحدة حينها لخطورة التحالف العربي على أمن إسرائيل وقررت المضي فى مشروع إنهاك العربية وتفتيتها وهو مع عرف لاحقًا بالشرق الأوسط الكبير.

وقال النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بأن "توقيت زيارة الرئيس السيسي لواشنطن هو عودة للمسار الطبيعي للزيارات المصرية التي كانت تتم دائما في ابريل من كل عام، وأنا أزعم أن الإدارة الأمريكية كان لديها رغبة قوية جدًا فى عودة العلاقات مرة أخرى مع مصر وسعت لذلك لأنها رأت فى مصر شريك نزيه يعمل بهدف تحقيق استقرار المنطقة، وثبت مع الأيام أن رأي مصر هو الأصوب والأقرب للواقع الذي تعيشه المنطقة العربية، وأن الحلول المستوردة أثبتت فشلها لحل نزاعات ".

وحول أهمية تنظيم الصالون الدبلوماسي بالحزب وندواته التي تناقش السياسية الخارجية المصرية، قال النائب طارق الخولى أمين العلاقات الخارجية بالحزب: " بأن الهدف منها تثقيف وتوعية أعضاء الحزب بمزيد من العلم والمعرفة فى ملف العلاقات الخارجية لأن حزب مستقبل وطن يضم أعضاء من مجلس النواب وبالتالي هو يشارك فى رسم سياسات الدولة ولابد أن يكون له اتصال مباشر مع قادة الفكر فى المجتمع بما يتيح له المزيد من الرؤى من خلال التحرك فى ملف العلاقات الخارجية.