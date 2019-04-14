أخبار مصر | "القومي لحقوق الإنسان" يستقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية الصليب الأحمر

وجاء ذلك خلال استقباله اليوم رونالد أوفترنجر رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة اليوم بمر المجلس.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين اللجنه الدولية للصليب الأحمروالمجلس بصفته أحد المؤسسات الوطنية التي تعمل علي تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها طبقا للدستور والقانون.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء ياتي استكمالأ للقاءات التي عقدها محمد فايق بجنيف مع بيترماورير رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر من اجل التعاون المشترك.