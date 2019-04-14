أخبار مصر | عاجل.. رئيس البرلمان يعلن موعد التصويت على التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رئيس البرلمان يعلن موعد التصويت على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، إجراء التصويت النهائي على التعديلات الدستورية المقترحة الثلاثاء المُقبل.

وقال عبدالعال، إن التعديلات تم مناقشتها على مدار 60 يوما، وتم الاستماع خلالها لكل الآراء، مؤكدا إنه سيتيح للنواب الحديث أيضا ثم يقوم بعدها الشعب بالتصويت بالتعبير عن رأيه من خلال المشاركة في الاستفتاء، مُضيفا أن المشاركة في الاستفتاء حق للشعب سواء كان موافقا عليها أو معارضا.

ويناقش البرلمان خلال الجلسة المُنعقدة، 9 طلبات مناقشة عامة أبرزها مقدم من النائب محمد حبيب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن عزوف الأطباء عن العمل بمستشفيات وزارة الصحة، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إصلاح قطاع الغزل والنسيج، ومناقشة طلب النائب سعيد حساسين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف حوافز وبدلات المعلمين على أساسي 2019، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تطوير مهنة التمريض وزيادة أعداد المعاهد والكليات، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

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وتناقش الجلسة طلب النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة تقنين أراضي وضع اليد، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن تثبيت العمالة المؤقتة وموظفي الصناديق الخاصة على ميزانية الدولة، ومناقشة طلب النائبة هالة أبو السعد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة تسويق القطن المصري والحفاظ على المساحة المنزرعة منه، ومناقشة طلب النائب طارق فاروق متولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الأدوية.

ويصوت البرلمان بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وتناقش الجلسة العامة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

