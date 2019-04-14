أخبار مصر | وزير الدفاع يلتقي نظيره البرتغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يلتقي نظيره البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، جواو جوميز كرافينيو، وزير دفاع جمهورية البرتغال، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وتناول اللقاء بحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بمجالات التعاون العسكرى وتبادل الخبرات بين البلدين فى العديد من المجالات، والجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء علي الإرهاب في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث ومتغيرات تلقي بظلالها علي الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

ومن جانبه أكد القائد العام للقوات المسلحة على عمق الروابط التى تجمع بين مصر والبرتغال معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأشار وزير الدفاع البرتغالي، إلى أن بلاده عازمة على تعزيز العلاقات مع مصر خاصة في المجال العسكري، مشيدًا بما تبذله مصر من جهود للقضاء علي الإرهاب، والمشاركة في معالجة القضايا والمشكلات التي تشغل محيطها الإقليمي والدولي، بما تمثله من قوة رئيسية وفاعلة بمنطقة الشرق الأوسط.

وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والسفير البرتغالي بالقاهرة.

