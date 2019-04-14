أخبار مصر | "الأعلى للجامعات" يؤكد متابعته للطلاب المصريين الدارسين بالسودان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلى للجامعات" يؤكد متابعته للطلاب المصريين الدارسين بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتابع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأحداث الدائرة في السودان، عن كثب، في ضوء موقف مصر الداعم والمساند لأشقائها الأفارقة، خاصة السودان من أجل تحقيق تطلعات شعبه في الوصول إلى الاستقرار والرخاء.

وأكد المجلس، في بيان اليوم، حرصه الكامل على متابعة الطلاب المصريين، الذين يدرسون فى الجامعات السودانية بشكل يومي منذ بدء هذه الأحداث في دولة السودان، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة الخارجية للاطمئنان على هؤلاء الطلاب ومتابعة أوضاعهم واستقرارها.