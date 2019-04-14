أخبار مصر | برلماني: التعديلات الدستورية وضعت من أجل الحفاظ على الدولة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: التعديلات الدستورية وضعت من أجل الحفاظ على الدولة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف رياض، أن التعديلات الدستورية وضعت من أجل الحفاظ على الدولة المصرية واستكمال المشروعات والانطلاقة الاقتصادية التي بدأت تؤتي ثمارها من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور لـ 2000 جينه وزيادة المعاشات والاستثمار في مصر، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنوك واستقرار سعر الدولار.
وشدد النائب البرلماني، على ضرورة الحرص على المشاركة والحشد في الاستفتاء، وعدم الاستماع لدعوات المغرضين من الجماعات الإرهابية الذين يحرضون الناس على عدم المشاركة، مشيرًا إلى أن مصلحة مصر وسمعتها أمام العالم تقتضى الإهتمام والمشاركة، والظهور بشكل مشرف أمام اللجان، والخروج بأعداد غفيرة.