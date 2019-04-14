انت الان تتابع طرح 707 آلاف وحدة بـ«الإسكان الاجتماعي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الإسكان الاجتماعي - صورة أرشيفية

صرحت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم الانتهاء وجار تنفيذ وطرح 707 آلاف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي منذ طرح أول إعلان في منتصف عام 2014 وحتى الآن، مؤكدة أنه لا يتم تنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع فقط، بل يتم أيضا تنفيذ المشروعات الخدمية لتوفير مجتمع حضاري متكامل للسكان، وتضم الخدمات بالمشروع حتى الآن (125 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي والتجريبي، 111 حضانة، 201 سوق تجارية، 85 مركزا طبيا ووحدة صحية، 80 مركزا رياضيا وناديا وملعبا، 107 مساجد وكنائس، 52 مبنى للخدمات العامة، مخابز، نقاط شرطة.

وأضافت عبد الحميد، في بيان لها، اليوم الأحد: "بلغت قيمة التمويل العقاري الممنوح للعملاء من خلال البنوك والشركات 22 مليار جنيه تمويل عقاري، بمتوسط 95 ألف جنيه للعميل الواحد، بخلاف 3.7 مليار جنيه تم تقديمها كدعم نقدي يخصم من قيمة الوحدة لصالح العميل، بمتوسط 16 ألف جنيه للعميل الواحد".وأشارت إلى أنه تم

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