بعد رحيل البشير.. ماذا عن مصير «الإخوان» في السودان؟

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بعد الإطاحة بالبشير وحكم ثلاثين عاما للسودان.. محللون يكشفون موقف الإخوان عقب رحيل النظام.. وهذه هى السيناريوهات الأقرب للجماعة بالخرطوم خلال الفترة المقبلة

«ما مصير الإخوان بالخرطوم؟»، تساؤل أصبح على لسان الكثير من المتابعين والمراقبين للشأن السودانى، وذلك عقب نجاح المتظاهرين في الإطاحة بنظام البشير عن حكم السودان، بعد حكم دام ثلاثين عاما، نجحت خلالها «الجماعة» فى جعل البشير أداة لتحقيق مصالحها، الأمر الذى عزز من وجودها بالخرطوم، وفى صنع القرار بالسودان. وبحسب ما يراه المراقبون والمحللون بالشأن السودانى، فإن سقوط نظام البشير يعد صفعة جديدة فى وجه الإخوان، وتهديدا صريحا لمصالحهم بالخرطوم، مؤكدين أن "الإخوان" جعلت من البشير وسيلة لبسط نفوذها بالخرطوم.

وأكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن رحيل البشير ونظامه عن سدة الحكم بالسودان بعد ثلاثين عاما من السلطة وصنع القرار بالخرطوم، سيكون له مردود سلبي إلى حد كبير على «الإخوان» ومصالحهم بالسودان. وأضاف طارق فهمى لـ«التحرير»، أنه خلال الثلاثين عاما لتولي البشير السلطة

وأكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن رحيل البشير ونظامه عن سدة الحكم بالسودان بعد ثلاثين عاما من السلطة وصنع القرار بالخرطوم، سيكون له مردود سلبي إلى حد كبير على «الإخوان» ومصالحهم بالسودان. وأضاف طارق فهمى لـ«التحرير»، أنه خلال الثلاثين عاما لتولي البشير السلطة بالخرطوم، نجحت جماعة الإخوان وأنصارها فى تدشين العديد من مراكز القوى بالسودان، باعتبار أنها قريبة من صنع القرار بالخرطوم، وبالتالى فإن تلك المراكز لم تتأثر برحيل البشير في يوم وليلة، وإنما قد تستغرق مزيدا من الوقت. تجنب الصدام مع السلطة الجديدة تجنب الصدام مع السلطة الجديدة وحول مدى تأثر إخوان السودان برحيل البشير، علق فهمى، قائلا: إن هذا الأمر يتوقف على عدة سيناريوهات، ولكن غالبا ما تتجه "الإخوان" بالخرطوم إلى تجنب الصدام مع السلطة الجديدة، ومحاولة التكيف معها بكل قوة، وذلك من أجل خلق مسار يحافظ على مصالحها، وذلك فى حالة ما إذا فضلت الجماعة البقاء بالخرطوم.. اقرأ أيضا.. دبلوماسيون عن رحيل «البشير»: خطوة إيجابية متوقعة



وتابع: إن كل السيناريوهات مطروحة وبقوة، ولكن الفيصل فى هذه المسألة هو مدى نظرة الحكم الجديد للإخوان خلال الفترة المقبلة، فإذا اتجه نظام الحكم الجديد إلى معاقبة وملاحقة البعض منهم، سيتجهون فى هذه الحالة إلى مغادرة الخرطوم، ليس لقطر وتركيا فحسب بل لبعض البلدان التى تربطها مصالح مشتركة مع الإخوان مثل الجزائر وإندونيسيا، بحسب تعبيره. Advertisements تبني سياسة رد الفعل تبني سياسة رد الفعل وأشار فهمى، إلى أنه فى جميع الأحوال سيكون موقف الجماعة تبني سياسة رد الفعل، ولم تكن صاحبة فعل، وهى تترقب الآن المشهد وتدرس المعطيات جيدا من أجل تحديد موقفها وتأمين مصالحها. وحول مسألة تكرار تجربتهم فى مصر بالخرطوم، قال فهمى: كل السيناريوهات مطروحة وبقوة، ولكن الأمر سيتضح خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بمعرفة التحركات على الأرض بالخرطوم. وقال السفير محمد الشاذلى، سفير مصر السابق بالخرطوم، إن الوضع لا يزال غير واضح المعالم بالخرطوم، ولا يزال المتظاهرون موجدين بالشوارع وكل يوم يحملون هتافات مغايرة لليوم الذى قبله، وبالتالى فالمشهد لم يتضح بعد، مشددا على وجود حالة استياء وغضب عارم بالسودان من حكم التيار الدينى، الأمر الذى يحمل معه مؤشرا حول طبيعة العلاقة بين الجماعة والنظام الجديد. وأوضح الشاذلى لـ«التحرير»، أن "الإخوان" استطاعت خلال السنوات الماضية، خلق شبكة دولية تتحرك من خلالها، الأمر الذى سيجعل إخوان السودان يتجهون وفقا للتعليمات الدولية، وغالبا ما قد تتجه تلك الأوامر الخارجية إلى الفرار من الخرطوم. التنظيم سيظل قائما التنظيم سيظل قائما ومن جهته أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أنه وفقا للمؤشرات والسيناريوهات المتوقة حسب الأحداث بالشارع بالخرطوم، فإنه لن يستخدم إجراء ضد الإخوان كفصيل سياسي أو كيان تنظيمى، ولن يمس التنظيم سواء كان على هيئة حزب مستقل أو مجموعة أحزاب، وإنما من المتوقع حيال ما إذا خرجت حكومة مدنية قوية للنور وتولت شئون إدارة البلاد بالسودان، فستكون هناك محاكمات شخصية لمعاقبة كل من تورط بتهم فساد، وبالتالى المحاكمات حتى وإن طالت أفرادا وعناصر إخوانية بالسودان ستكون شخصية وليست بشكل تنظيمى أو مؤسسي. وأشار نافعة لـ«التحرير»، إلى أن الأحزاب السياسية بالخرطوم «قوية»، وبالتالى لن تسمح للقائمين على إدارة شئون البلاد بالسودان بالمساس بالأحزاب الأخرى دون النظر لطبيعة أيديولوجية أو خلفية تلك الكيانات الحزبية.

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