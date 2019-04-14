انت الان تتابع تهدد 50% من المحصول.. كيف تتصدى الزراعة لدودة الحشد؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دودة الحشد الخريفية تهدد محاصيل مصر الزراعية.. والفاو: تسبب ضررًا بالغًا لمحاصيل الحبوب المهمة اقتصاديا.. وصدام: تدخل مصر خلال الفترة المقبلة بعد ظهورها في السودان

من قُدر له زراعة محصول الأرز هذا العام من المزارعين، وفقًا للخطة الموضوعة من قبل الحكومة ووزارة الزراعة، جراء تقليص المساحة المنزرعة من الأرز لـ730 ألف فدان، بعد أن كانت مليونا و76 ألف فدان العام قبل الماضي، لم يكن بمأمن لإنتاج محصول جيد، لأن محصوله تحت تهديد دودة "الحشد الخريفية"، والتي تهدد محصول الأرز بشكل رئيسي، بالإضافة إلى تهديد عدد من المحاصيل المصرية حاليا، وذلك بعد أن اقتربت تلك الحشرة من الحدود المصرية السودانية، وما هي إلا أيام قليلة وتهاجم المحاصيل المصرية.

التهديدات كشف عنها، حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" في مصر، بأن "دودة الحشد الخريفية" تعد آفة حشرية يمكن أن تصيب أكثر من 80 نوعا نباتيا، وتسبب ضررا بالغا لمحاصيل الحبوب المهمة اقتصاديا، لذلك نحن أمام خطر حقيقي، يجعلنا كمنظمة دولية ندق ناقوس الخطر ونطالب باتخاذ كل

التهديدات كشف عنها، حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" في مصر، بأن "دودة الحشد الخريفية" تعد آفة حشرية يمكن أن تصيب أكثر من 80 نوعا نباتيا، وتسبب ضررا بالغا لمحاصيل الحبوب المهمة اقتصاديا، لذلك نحن أمام خطر حقيقي، يجعلنا كمنظمة دولية ندق ناقوس الخطر ونطالب باتخاذ كل الإجراءات الوقائية، لمنع دخول وانتشار هذه الحشرة في مصر، وهو الأمر الذي سيكون له بالغ الأثر على المحاصيل الزراعية المصرية".

الآفة تنتشر في أكثر من 48 دولة

وأضاف جادين، أن "أبرز المحاصيل المهمة المهددة بالإصابة من هذه الحشرة هي محاصيل الذرة الشامية، الأرز، الذرة الرفيعة، وكذلك محاصيل الخضر والقطن، وتعتبر المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في القارة الأمريكية هي الموطن الأصلي لهذه الآفة، وقد وصلت تلك الآفة إلى إفريقيا في عام 2016، مما تسبب فى خسائر هائلة في محصول الأرز والذرة في العديد من الدول التي تعاني من محدودية الإنتاج، وعدم تحقيق الأمن الغذائي، ويمكن للحشرة الانتشار بشكل عاجل من خلال الطيران لمسافة تصل إلى 100 كم يوميا بالإضافة إلى أنها تضع من 1000 إلى 2000 بيضة، واستطاعت أن تنتشر في أكثر من 48 دولة، خلال ثلاثة أعوام بسبب قدرتها العالية على التكاثر والطيران".

وأطلق مكتب "الفاو" في مصر برنامجا تدريبيا الخميس الماضي، حول كيفية رصد ومراقبة التعامل مع حشرة دودة الحشد الخريفية، حيث عقد البرنامج أولى حلقاته في محافظة الأقصر، إحدى المحافظات المستهدفة من البرنامج.

تدمر 50% من المحصول

تهديدات المحاصيل المصرية من تلك الحشرة، أكدها حسين عبد الرحمن أبو صدام، النقيب العام للفلاحين، عقب ظهور حشرة دودة الحشد بالقرب من الحدود الجنوبية للبلاد، منوهًا بأنه في حالة دخول تلك الحشرة إلى مصر لا بد من اتباع كل الخطوات لمواجهتها من خلال توفير الأدوية اللازمة لمقاومتها بأسعار منخفضة وكميات مناسبة.وطالب أبو صدام الجهات المسؤولة بسرعة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، والوقائية لمنع دخول وانتشار هذه الحشرة المدمرة لمصر، لافتًا إلى أن تلك الآفة الحشرية لا تعرف الحدود، تسبب أضرارا مدمرة للمحصول تصل إلى 50% من الإنتاج، إلى جانب قدرتها على التكاثر السريع والطيران لمسافات طويلة، ويتوقع دخولها مصر بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة بعد ظهورها في السودان، حيث إنها تستطيع الطيران لمسافات تصل لـ100 كم في الليلة الواحدة. اقرأ أيضًا.. زراعة الأرز الجاف.. هل تسد العجز في المحصول والمياه؟

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وفي خطوات للتصدي لتلك الحشرة، أفاد نقيب الفلاحين بعدد من الإرشادات التي تساهم في مواجهة تلك الآفة، مثل ضرورة زراعة الذرة مع محاصيل أخرى كالبطاطا الحلوة، وتجنب الزراعة المتأخرة، مع جمع بيض الحشرة والتخلص منه وقتل اليرقات الموجودة على أوراق النباتات، ورش المبيدات النباتية المستخدم فيها نبات النيم، أو أي نبات آخر، موضحا أنه يمكن أن يتم وضع الرماد أو التربة أو الرمال في قلب النبتة المصابة التي تقتات عليها الدودة للتخلص منها.

رصد الحشرة

وفي السياق ذاته، قال المهندس محمد عباس، خبير المكافحة البيولوجية بمديرية الزراعة بالبحيرة، إنه يجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة دودة الحشد الخريفية، لأنها حشرة خطيرة من شأنها تهديد مصير العشرات من المحاصيل الزراعية، وبالتالي تتسبب في خسائر اقتصادية فادحة للمزارعين.

وطالب عباس بضرورة العمل لإيجاد برنامج متكامل لمكافحة دودة الحشد الخريفية، واستخدام الفرمونات والمكافحة البيولوجية فهى أفضل الوسائل الفعالة للقضاء عليها، بالإضافة إلى المبيدات التي تمنع انتشارها في المحافظات الأخرى، بخلاف نشر المصائد في المحافظات لرصد أي وجود لهذه الحشرة الخطيرة في أقاليم مصر المختلفة.وزارة الزراعة بعد ما سرده المختصون من خسائر متوقعة في المحاصيل، أعلنت عن خطوات لمواجهة تلك الحشرة، برفع حالة الطوارئ لمواجهة دودة الحشد الخريفية قبل دخولها البلاد، بالتعاون مع الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

الزراعة: تهدد 8 محاصيل رئيسية

ووجه عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، بضرورة التنسيق بين خبراء منظمة الفاو والزراعة لاتخاذ كل الإجراء الاحترازية للتصدي لتلك الحشرة والتي تهدد 8 محاصيل رئيسية.

وقال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن الوزارة تعمل على التصدي لدودة "الحشد الخريفية" قبل دخولها البلاد بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة FAO تحت عنوان "التعرف على حشرة الخريف الجياشة"، لافتًا إلى قيام الإدارة المركزية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات بتوفير الدورة التدريبية لفراشة (دودة الخريف الجياشة). اقرأ أيضًا.. بين التأكيد والنفي.. من يحمي محصول القمح من «الصدأ»؟

وأكد رئيس الإدارة المركزية للآفات الزراعية، أنه جرى عقد عدة لقاءات بمحافظة الأقصر بحضور 35 مهندسًا وباحثًا من مديريات الزراعة بمحافظات شمال وجنوب الصعيد (الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان)، فضلا عن إعطاء محاضرات توضيحية حول الحشرة وطريقة مواجهته والتعامل معها.

وأشار السباعي إلى أن البرنامج يتناول شقين، الأول المحاضرات التدريبية خلال اليوم الأول، والثاني في التدريب العملي بالحقل على نموذجين مختلفين وكان النموذج العملي الأول ناحية المريس غرب الأقصر على محصول الذرة باعتباره المحصول المفضل لدى الآفة محمل على زراعات فلفل والنموذج العملي الثاني بدير الشايب بمحافظة الأقصر على محصول الذرة، ولكن غير محمل على زراعات أخرى بهدف التنوع في النماذج الحقلية ومعرفة أهمية تحميل الزراعات وتأثيرها على حشرة الحشد الخريفية، وتم تركيب بعض "المصايد الفرمونية" في حقول الذرة العملية التي تم التدريب عليها كنموذج عملي للمصايد الفرمونية.