انت الان تتابع الأرصاد: احذروا طقس الإثنين.. بيان تفصيلي بالدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود غدا الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط أحيانا على مناطق من جنوب البلاد.
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح جنوبية شرقية. درجات الحرارة المتوقعة غدا: المدينة: الصغرى العظمى القاهرة 15 21 شبين الكوم 14 22 طنطا 13 21 دمنهور 14 24 الإسكندرية 14 19 بلطيم
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح جنوبية شرقية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 15 21
شبين الكوم 14 22
طنطا 13 21
دمنهور 14 24
الإسكندرية 14 19
بلطيم 14 20
مطروح 15 21
السلوم 14 22
سيوة 16 20
بورسعيد 15 20
دمياط 14 21
الزقازيق 14 22
الإسماعلية 15 22
السويس 15 20
العريش 14 19
رفح 13 20
رأس سدر 16 22
نخل 11 19
نويبع 14 25
طابا 14 25
كاترين 9 18
الطور 16 24
شرم الشيخ 20 27
الغردقة 19 28
مرسى علم 19 29
الفيوم 16 23
بني سويف 16 23
المنيا 16 23
أسيوط 17 30
سوهاج 18 33
قنا 19 33
الأقصر 19 35
أسوان 20 37
أبو سمبل 21 38
الوادي الجديد 19 34
شلاتين 19 31
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