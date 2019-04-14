شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب»: «مفيش مانع قانوني» لوقف تكليف الأطباء بالمستشفيات الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأحد، سؤالا إلى المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، عن سبب وقف تكليف الأطباء بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة بمجلس النواب، الأحد، أن المستشفيات الجامعية لم تتكمن من تعيين نواب للأطباء، بسبب قرارات الوزارة، وأنه (رئيس البرلمان) راجع كل القوانين المتعلقة ولم يجد ما يمنع تعيينهم.

وتابع مُتسائلاً: «كيف يكون لدينا نقص في الأطباء وتمتنع الوزارة عن تعيين الأطباء.. أنا مش لاقي مبرر لذلك»، مُشيرًا إلى أن لديه طلب مناقشة من النواب في هذا الشأن، سيتم مناقشته.