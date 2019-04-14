شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره البولندي يبحثان الأسلوب الأمثل لمواجهة الهجرة غير الشرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية علاقات التعاون بين مصر وبولندا، والتي تعود إلى أكثر من ٩٠ عامًا، وتقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده وزير الخارجية، الأحد، مع نظيره البولندي باتسيك تشابوتوفيتش في ختام مباحثاتهما بالقاهرة.

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ورحب «شكري» في بداية المؤتمر بوزير خارجية بولندا في أول زيارة له لمصر، مشيرًا إلى أن المباحثات بين الجانبين تناولت مجمل العلاقات بين البلدين وكيفية تطويرها، بالإضافة إلى عدد من من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والجهود المبذولة للوصول إلى حل نهائي إلى جانب القضايا الملحة، ومن بينها التطورات في السودان وسوريا وليبيا واليمن والتطورات المتلاحقة على الساحة الإقليمية، بما في ذلك الإرهاب والجهود التي تبذلها مصر لمحاربة هذه الآفة.

وأوضح أنه تم أيضًا بحث الهجرة غير الشرعية والأسلوب الأمثل لمواجهتها، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا على العمل على حل الصراعات والأوضاع الاقتصادية التي تدفع للهجرة من خلال التعاون الثنائى والإقليمي، مؤكدًا أن مصر لها علاقات مع مجموعة فيشجراد وأيضا ترتبط بعلاقات متميزة مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف «شكري» أن مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين مرشح للمزيد من التفاعل وهناك تناول لإقامة منطقة بولندية في محور قناة السويس والاستفادة من الفرص الاقتصادية في مصر، وأشار إلى أن بولندا تلعب دورًا كبيرًا وخاصة في إطار عضويتها غير الدائمة الحالية في مجلس الأمن، كما أن ررئيس وزراء بولندا شارك في القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ مؤخرًا.

من ناحيته، أكد وزير خارجية بولندا أن مصر تعد بالنسبة لبلاده أحد أهم الشركاء المهمين في أفريقيا والعالم، معربًا عن أمله في تعزيز وتكثيف التعاون بين مصر وبولندا، وشدد على أن مصر تعد دولة محورية في المنطقة.