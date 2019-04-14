شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «أوقاف البحيرة»: مسلم تبرع بأرض لتوسعة مدرسة قرآنية ومسيحي جهزها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شعلان، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أن مواطن مسلم تبرع بقطعة أرض تبلغ مساحتها 150 مترا لتوسعة مدرسة قرآنية بقرية الإمام محمد متولى الشعراوى بمركز حوش عيسى، وتعهد مواطن آخر مسيحى بتجهيزها لتصبح أكبر مدرسة قرآنية في محافظة البحيرة.

وأشار «شعلان» إلى أن المدرسة القرآنية تشمل مكان تحفيظ ودراسة علوم القرآن، واستراحة للطلاب، وتشمل 9 أعمدة بكل منها شيخ على غرار الأزهر القديم.

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وأوضح «شعلان» أن كلا المواطنين المسلم والمسيحي رفضا ذكر أسمائهما، وأن المديرية لن تعلن عن أسمائهما احتراما لرغبتهما، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من بناء سور حول المكان الملحق بالمدرسة وتجهيزه بالنجيلة على نفقة المواطن المسيحى.

وفازت الطالبة سارة محمد محمد زكريا، بالصف الخامس الابتدائي، في مسقط رأسها بقرية الشيخ محمد متولي الشعراوى بالمركز الأول على العالم في مسابقة وزارة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم في نسختها السادسة والعشرين، والتى أقيمت بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والوعاظ.

وكرم اللواء محمد شوقي بدر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، وكمال سمك، رئيس قرية عزب حوش عيسي، ومحمد عبدالشافي، مدير مجمع أهل القرآن بقرية الشيخ الشعراوى، التابعه للوحدة المحلية لقرية عزب حوش عيسى، بتكريم الطفلة روميساء السيد السعدني، الحاصلة على المركز الأول على العالم العام الماضى، والطفلة ندى أسمر إبراهيم، الحاصلة على المركز الثاني على العالم في عام ٢٠١٧، والطفل نصر السيد نصر، الحاصل على المركز الثالث على العالم العام الماضي ٢٠١٨.