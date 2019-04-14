شكرا لقرائتكم خبر عن رفض دعوى تطالب محافظ الإسماعيلية بدفع 54 مليون جنيه لأحد المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، برفض دعوى تطالب بإلزام محافظ الإسماعيلية، وآخر بصفتيهما، بدفع نحو 54 مليون جنيه لأحد المواطنين.

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها، في بيان الأحد، إن وقائع القضية ترجع إلى قيام المدعي برفع الدعوى رقم 7471 لسنة 18 ق، بطلب الحكم بإلزام المدعي عليهما بصفتهما بالتضامن بأداء مبلغ 54 مليونا و72 ألفا و993 جنيهًا، مشيرًا إلى أن المدعي أبرم مع الجهة الإدارية عقد مقاولة لتنفيذ 7 عمليات (إنشاء عمارات سكنية)، وزعم أنه يستحق المبلغ المطالب به كإجمالي الحسابات الختامية لتلك العمليات، بالإضافة للفوائد القانونية نتيجة التأخير في الصرف.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن المحكمة قضت برفض الدعوى لصالح الدولة بناء على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، والتي أوضحت فيها أن المدعي مدين للجهة الإدارية بمبلغ مليون و185 ألفا و389 جنيهًا، كما أن بعض العمليات محل تحقيق لدى النيابة العامة، وهو ما أشار إليه الحكم ضمن أسبابه.