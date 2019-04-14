شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم ضابطة مصرية من قوات حفظ السلام بـ«الكونغو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه بخالص التهنئة إلى الرائد شريهان ابو الخير رشدي محمد التي كانت من بين 51 ضابط من قوات حفظ السلام العسكريين من مختلف البلدان الذين كرمهم الفريق إلياس روديغيس مارتينز فيلهو، قائد قوة بعثة الامم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو ) بمنحهم ميدالية الامم المتحدة، في الاحتفالية التي أقيمت الاثنين 8 ابيل بمقر القوة في غوما .



واشادت الدكتورة مايا مرسي بالتكريم الذي حصلت عليه الضابطة المصرية والتي انضمت إلى قوات حفظ السلام بالكونغوا في 22 ابريل 2018، معربه عن بالغ سعادتها بالدور الهام الذي تقوم به سيدات مصر وفتياتها في قوات حفظ السلام، مشيرة ان المرأة المصرية اثبتت نجاحها ودورها الفاعل في جميع المجالات وقدرتها على تحدي كل الصعاب لكي تصل إلى حلمها بدون تردد، متمنية للرائد شريهان ابو الخير التوفيق والنجاح، ومشاركة اكبر واوسع للمرأة المصرية في قوات حفظ السلام خلال الفترة القادمة .



يذكر ان وزير الخارجية المصرية سامح شكري قد اشار في عام 2018 ان حوالى 3000 من الرجال والنساء المصريين يشاركن ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو ومالى وجمهورية افريقيا الوسطى ودارفور