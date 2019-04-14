شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تعاون وزارتي «التنمية المحلية» مع «النقل» لتطوير مزلقانات السكة الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم التنسيق مع المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لتطوير مزلقانات السكة الحديدية، حيث تتولى الوزارة إزالة باقي المعوقات التي تحول دون تطوير 211 مزلقانًا بالمحافظات، بالإضافة إلى قرارات نزع الملكية.

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وأضاف شعراوي في بيان الأحد، أن الوزارة تواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية، لإزالة كافة التعديات على مزلقانات السكة الحديدية بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم إزالة التعديات على 608 مزلقانات وتطويرها وشملت الإزالات (أكشاك- أسواق عشوائية- مباني وغيرها)، كما تم إضاءة المنطقة المحيطة بهذه المزلقانات لتسهيل الرؤية.

وأوضح أن الوزارة تولت أيضًا إزالة معوقات تطوير 273 مزلقانًا آخر وسيتم التواصل مع وزارتي الأوقاف والموارد المائية والري؛ لإزالة بعض المعوقات الخاصة بهم، حيث تم إزالة المعوقات على 881 مزلقانًا من إجمالي 1092 بنسبة 80% من المخطط.

يذكر أن هناك عددًا من المحافظين، شرعوا في تنفيذ خطة تطوير مزلقانات السكة الحديد، حيث قامت محافظة كفر الشيخ بتنفيذ الخطة على 20 مزلقانًا، وقد تم حصر جميع المزلقانات على مستوى كفر الشيخ، حيث تم الانتهاء من المرحلتين الأولى (9 مزلقانات) والثانية (16 مزلقانًا)، وجاري العمل في تطوير 28 مزلقانًا بالمرحلة الثالثة، ومن المتوقع الانتهاء من خطة التطوير في 30 يونيو 2020.