شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يفتتح الورشة التحضيرية لـ«أسبوع القاهرة للمياه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الأحد، ورشة العمل التحضيرية الخاصة للنسخة الثانية لـ«أسبوع القاهرة للمياه 2019»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، المقرر عقده في النصف الثاني من أكتوبر المقبل.

وُعقدت الورشة بعنوان «الاستجابة لندرة المياه» في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وممثل منظمة الفاو بمصر والعديد من الوزراء والخبراء والعلماء والمنظمات والجهات المعنية على المستوى القومي والإقليمي والدولي.

ووفقا لبيان وزارة الري، تهدف فاعليات أسبوع القاهرة للمياه لعرض الابتكارات والأفكار الحديثة والتقنيات في المجالات المتعلقة بالمياه، مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا الحفاظ عليها، فضلا عن ترجمة الرؤى والتوصيات التي تم وضعها خلال النسخة الأولى من الأسبوع إلى إجراءات وخطط تنفيذية عملية لتحقيق أفضل الممارسات وترشيد استخدام المياه والتأكيد على نقل المعرفة وكيفية الحصول عليها من خلال دعم نماذج الأعمال الناجحة في مجال المياه، وتحديد العوائق واحتياجات بناء القدرات.

وتناولت الورشة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل القائمين عن تنظيم فاعليات الأسبوع، ودور شركاء التنمية من هيئات ومؤسسات التمويل الدولية، وحجم مساهماتها في نجاح الفاعليات التي تستمر في الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر 2019.

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وشارك إيفان ساركوش، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى في مصر، في فعاليات ورشة العمل، موضحًا دور الاتحاد في دعم قطاع المياه بمصر وآفاق تعزيز هذا التعاون. كما شارك الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في القاهرة (الفاو)، إضافة إلى مشاركة ممثل مجلس وزراء المياه الإفريقي عن شمال إفريقيا وعدد من الخبراء الدوليين والوطنيين المعنيين بقضايا المياه وكذلك مشاركات الوزراء المعنيين بقضايا المياه والبيئة والزراعة في الفاعليات.

وأعلن سفير الاتحاد الاوروبي خلال الورشة أنهم بصدد إطلاق برنامجًا هامًا لعدة سنوات تحت عنوان «برنامج الاتحاد الاوروبي لقطاع المياه في مصر EU4WATER» بمنح تصل قيمتها إلى 120 مليون يورو. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم استقرار مصر من خلال تحقيق الأمن المائي وتعزيز الإدارة المستدامة لقطاع المياه.

ومن جانبها، قالت الدكتورة إيمان سيد أحمد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة والمشرف على الإعداد للأسبوع، إنه تم تحديد محاور الأسبوع، وتتمثل في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في ظل ندرة المياه، والتعاون في قطاع المياه، والبحث والابتكار في مواجهة ندرتها، وكذلك محور الحد من آثار التغيرات المناخية واستراتيجيات التكيف، واستخدام الموارد المائيه غير التقليديه في ظل ظروف ندرة المياه.

وأضافت «سيد أحمد» أنه تقرر عقد الاجتماع الثاني لمنتدى شباب المتخصصين بإفريقيا ضمن الفاعليات لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وزيادة عضوية الشباب الأفارقة ليكون لهم دورًا فعالا في التعاطي مع قضايا المياه بالقارة.

وأوضحت أن أسبوع القاهرة للمياه 2019 يشمل العديد من الفعاليات، في مقدمتها أنشطة مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي، الذي ترأس مصر دورته الحالية، إلى جانب اجتماع المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية في القارة الإفريقية، التي يشارك فيها الوزراء المعنيون لعدد 11 دولة إفريقية، فضلا عن الهيئات الاقتصادية والإقليمية.

وأشارت إلى أن مشاركة مصر في أعمال تلك المبادرة تأتي من خلال ريادتها لمشروع إنشاء الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ويشارك في تنفيذه جميع دول حوض النيل، مُوضحة أن فعاليات الأسبوع تتضمن أنشطة منتدى شباب المتخصصين في المياه، وبعض المسابقات في مجال المياه إضافة إلى معرض يضم الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المياه ونظم الري ومحطات المعالجة والتحلية.