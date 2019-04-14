شكرا لقرائتكم خبر عن حفظي وفهمي والحسيني يعملان لأول مرة معًا لإنتاج الأفلام الوثائقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مؤسسة «إنسان فيلمز» الدولية انضمام المنتج والسيناريست محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إلى مجلس إدارة منصتها المختصة بإنتاج الأفلام الوثائقية.

ورحب محمد فهمي، الشريك المؤسس لـ«إنسان فيلمز»، بانضمام «حفظي»، مُعلنًا أن العمل قد بدأ لإنتاج الفيلم الثالث للمؤسسة، الذي يدور حول دعم تركيا للإرهاب والعلاقات بينها وبين داعش.

Advertisements

وأضاف فهمي أنهم قد نجحوا في الحصول عن معلومات أصلية عن اتصالات على مستوى عسكري وقيادي بين تركيا وقيادات داعش وتسهيلات لوچستية لدعم دخول الإرهابيين إلى سوريا والعراق.

ومن جانبه، قال الإعلامي يوسف الحسيني إنه يثق في أن دخول حفظي بكل ما يمثله من ثقل وعمق في العمل السينمائي والإنتاجي سيضيف الكثير إلى «إنسان فيلمز» ومشروعها الطموح، لافتًا إلى خبرة حفظي التدريسية والتدريبية التي ستفيد منتسبي برنامج «سفراء إنسان» للشباب، وذلك للتدريب على صناعة الأفلام الوثائقية.

جدير بالذكر أن مؤسسة «إنسان فيلمز»، ومقرها ڤانكوڤر بكندا؛ قد تأسست في مطلع العام الجاري بالشراكة بين الإعلاميين يوسف الحسيني ومحمد فهمي، وأُعلن عن إطلاقها في مؤتمر صحفي عالمي بالقاهرة.