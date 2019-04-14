شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل تفتتح مقراً جديداً للطب الشرعي بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، المستشار خالد عبدالوهاب، مساعد وزير العدل لشؤون الخبراء والطب الشرعي، في افتتاح المقر الجديد لمصلحة الطب الشرعي بمحافظة الأقصر، والذي جاء بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بحضور الدكتورة سعاد عبدالغفار، رئيس مصلحة الطب الشرعي.

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ويأتي افتتاح هذا المقر الجديد بعد ان تم إنشائه على أحدث النظم البنائية في مجال إنشاء مقار الطب الشرعي ليتضمن أماكن كافية ومجهزة لمباشرة جميع القضايا التي يكلف بها المكتب، بالإضافة إلى ميكنة دورات العمل بالكامل وتزويده بأحدث وسائل التقنية الحديثة للكشف والفحص.

كما يضم المقر حجرة خوادم رئيسية مؤمنة ومزودة بنظام إطفاء حريق وتكييف هواء متكامل يعمل على مدار 24 ساعة لضمان حفظ وسلامة تلك الخوادم، وكذلك شبكة ربط بيانات بالمقر الرئيسي لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لتحقيق سرعة ودقة تداول البيانات وتأمينها على أعلى مستوى.

جدير بالذكر أن متوسط عدد القضايا التي يباشرها هذا القسم سنويا 3000 قضية، كما أنه يقع في منطقة حيوية بمحافظة الأقصر ويخدم جميع نيابات ومحاكم الأقصر، الأمر الذي سينعكس على معدل سرعة الانتقال لمباشرة الحالات التي ينتدب لمعاينتها الطب الشرعي بعد أن كانت سابقا تباشر من خلال قسم محافظة قنا الذي يبعد مسافة طويلة عن الأقصر مما كان يتسبب في تأخر وصول الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على تلك الحالات.