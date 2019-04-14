شكرا لقرائتكم خبر عن «موافي» عاشق الجرافيتي ينظم معرضه في الشارع: «أحب تفاعل المارة مع ما أقدمه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لا يجد عائقًا أمامه في إبراز موهبته، أيًا كان المكان، الشارع الديكور الداخلي الواجهات، هكذا قرر محمد الموافي، من دمياط، أن يجسد موهبته في الرسم بفن الكاليجرافي والجرافيتي في كل مكان.

محمد يمثل فن الشارع، وأيضا الديكور الداخلي والواجهات، بالإضافة إلى أنه ينشر لمسة فنية في كل الأماكن بشوارع دمياط والعديد من محافظات مصر، فقد استطاع ابتكار طريقة جديدة للاستمتاع بموهبته، وذلك عن طريق عمل معرض لأعماله في الشارع حتى تخرج للنور ويشاهدها المارة.

الموافي، يتحدث ويقول عن موهبته والجوائز التي حصل عليها لـ«المصري اليوم»: «حصلت على المركز الأول في العديد من المسابقات داخل دمياط وعلى مستوى الجمهورية، وشاركت في العديد من المعارض الفنية داخل وخارج مصر».

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موافي الدمياطي عاشق الجرافيتي

عند بدايته، يتحدث: «البداية كانت عام 2008 بدأت وأشهر أعمالي جداريه محمد صلاح وجدارية PeakyBlinders»، مضيفًا أنه يعتمد على الألوان الفسفورية المضيئة والألوان الزيتية، أن تناسق الألوان يضيف راحة للعين في كل الأماكن.

وتابع: «أحرص على أن تكون أعمالي سببا في نشر البهجة والإبداع في الشارع ومخاطبة كل الأعمار والعقول»، موضحًا: «أؤمن دائما بأن الرسم وسيلة وليست غاية وأعمل فيما تُحب حتى تحب عالمك».

موافي الدمياطي عاشق الجرافيتي

وعن السبب وراء تنظيم معرضه في شوارع دمياط، وغيرها، يقول: «أنظم معرضي في الشارع ليري المارة أعمالي، وأقوم بتنفيذها أمامهم حتى يتفاعلون معي، خاصة أنني أحرص على أن تعبر أعمالي عن واقعنا وتبث الأمل في النفوس خاصة بين الشباب».

وعن ردة فعل المارة عن ما يقوم به، يقول: «الكثير يقوم بالتقاط صور السيلفي مع خلفية لوحاتي والتي تبدو كلوحة فنية بديعة».

موافي الدمياطي عاشق الجرافيتي

يرصد الموافي أمر بسيط ومضحك يقوم به أثناء العمل، حيث يقول: «على الرغم من أنني زملكاوي متعصب إلا أنني أحرص ألا أتناول فريقي المفضل في معرضي حتى لا أخسر متابعيني من الأهلاوية»