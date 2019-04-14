شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ السيسي بليلة النصف من شعبان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بمناسبة «ليلة النصف من شعبان» وذكرى تحويل القبلة الذي جاء استجابة لسيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وإكراما له ولأمته.

وتوجه وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وأئمتها والعاملون بها، بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على تفضله بإنابة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في حضور احتفال الوزارة بذكرى ليلة النصف من شعبان الأسبوع المقبل.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان له، أهمية الاستفادة من تلك المناسبة الإسلامية، بالتحول في حياتنا من الهدم إلى البناء، ومن التشدد والغلو إلى السماحة والتيسير، ومن الجمود والتقليد إلى التفكر والتفكير، ومن البطالة والكسل إلى الجد والإنتاج والعمل، خدمة لديننا ووطننا، ووفاء بواجبنا تجاه الإنسانية جمعاء، مناشداً المصريين جميعاً بالسعى بقوة للإسهام في صنع الحضارة الإنسانية الراقية .