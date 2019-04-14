شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لمليون مصاب في مصر.. «الصحة» تعتمد أول دواء بيولوجي لعلاج الصدفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت وزارة الصحة عقارًا بيولوجيًا جديدًا لعلاج الصدفية الشائعة، قالت إنه يسيطر على 90% من أعراض المرض في خلال 16 أسبوعًا فقط، ويعطى عن طريق الحقن تحت الجلد من خلال جرعة تحفيزية عند بدء العلاج، ثم بعد 4 أسابيع تالية تُؤخذ حقنة واحدة فقط كل ثمان أسابيع، ويمكن للمريض حقن نفسه بعد تلقي التمرين.

ويعد هذا العقار الأول عالميًا لتثبيط انترلوكين (IL-23) بشكل انتقائي، وهي أحد الأسباب الرئيسة للصدفية. ويشكل توفير عقار «تريمفايا - جوسيلكوماب) في مصر أملا جديدًا لمرضى الصدفية الذين يعانون ليس فقط من آلام المرض الشديدة، لكن أيضًا من ردود أفعال المحيطين بهم الجارحة، التي قد تصل إلى نفورهم، رُغم من أن المرض ليس معديا.

وأوضح الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية، أن الصدفية الشائعة هي النوع الأكثر شيوعًا بين المرضى، وتظهرعلى شكل بقع حمراء صغيرة يزداد حجمها تدريجيًا وتصبح ذات قشور. وبينما تتقشر القشور العلوية بسهولة، إلا أن القشور السفلية تكون أكثر تماسكًا والتصاقا، مما يسبب حكة شديدة تؤدي إلى خدش الجلد وخروج دماء بسهولة.

ومن أبرز المناطق التي تظهر عليها هذه الأعراض الركبة والمرفق وفروة الرأس والأذن والجزء الأسفل من الظهر.

وأضاف فراج، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن اعتماد وزارة الصحة للعقار، أن نسبة الإصابة بالصدفية تصل إلى أكثر من مليون مريض مصري، من بينهم ١٤٥ ألف حالة من النوع المتوسط والشديد، وأن المرض يُشعر المصاب بالعجز، ليس فقط بدنيًا ولكن نفسيًا أيضًا، حيث يشعر أنه منبوذ في المجتمع فيرفض التعامل مع حتى أقرب الأشخاص إليه رُغم أن المرض غير معدي بالمرة.

وقالت الدكتورة مهيره حمدي السيد، أستاذ أمراض الجلدية بجامعة عين شمس، أن الصدفية من الأمراض الجلدية الخطيرة والعنيدة، بالتالي لها كل يوم دراسات بحثية جديدة للوصول للعلاج الأمثل للمريض، مما أدى إلى تواجد العديد من العلاجات البيولوجية.

وأضافت أن عقار «تريمفايا» يتمتع بآلية عمل خاصة عن طريق تثبيط IL-23 مما يؤدي إلى فاعلية مُميزة، حيث أنه يعمل على السيطرة على أعراض الصدفية بشكل سريع جدًا ولفترة أطول.

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وتابعت أن العلاجات البيولوجية الجديدة أثبتت فاعليتها ونجاحاتها مقارنةً بالأدوية التقليدية، وهذا ما أكدته الدراسات السريرية.

وأوضحت الدكتورة هدى رشيد، أستاذ الأمراض الجلدية بطب القصر العيني ورئيس قسم الجلدية سابقا، أن الصدفية مرض مزمن ويحتاج للمتابعة لفترات طويلة ولكن قابل للسيطرة، وأن أغلب المرضى يعانون من القلق والإحراج والاكتئاب.

وقالت: «نعمل على منح الأمل وإلهام المرضى للتخلص من تحديات التعايش مع الإصابة بمرض الصدفية»، لافتة أن العلاج الجديد قد تم اعتماده في الولايات المتحدة الأمريكية ويستخدم فى علاج مرض الصدفية وأثبتت نجاحه بشكل كبير.

من جانبه، صرح الدكتور عماد الدين الجمل، رئيس الجمعية المصرية للصدفية، أن المرض يعد من أكثر الأمراض الجلدية شيوعًا حيث تتراوح نسبة حدوثه بين ١و ٢%، وهو ما يعادل مليون مصاب مصري من كافة الأعمار، وأنه لا يقتصرعلى الجلد فقط، بل قد يمتد إلى إصابة المفاصل.

وأشار إلى أن المرض يحدث نتيجة سرعة انقسام خلايا الجلد، كما تلعب الوراثة دورًا في ظهوره.وبيَن أن الأبحاث السريرية قامت بقياس مستوى فاعلية دواء «جوسيلكوماب» على مرضى الصدفية، وقد أظهرت النتائج فعالية العقار في تحسين نقاء جلد المريض المُصاب بالصدفية.

بدوره، قال الدكتور رامز، محسن المدير التنفيذي للشركة المنتجة للعقار، إنه قد تم إطلاقه في عدد من دول العالم، وأثبت فاعلية استثنائية، سواء من حيث سرعة التحكم في أعراض المرض أو السيطرة عليها لفترة طويلة، موضحًا أن ٥٠% من المرضى يصلون إلى درجة نقاء كاملة، و٨٠% من المرضى يصلون لنقاء شبه كامل وتستمر النتائج لثلاث أعوام.

وقال إن عقار تريمفايا يتميز بأنه يُعطى عن طريق الحقن تحت الجلد مرة كل شهرين (بعد الجرعة التحفيزية)، مما يوفر الراحة للمريض، الذي تم قياسه وإثباته عن طريق النتائج المُبلغ عنها من قبل المرضى.

وأضاف رامز أنه أول عقار بيولوجي يتم تسجيله من خلال وزارة الصحة بموجب قرار ٨٢٠، والذي يسمح بتسجيل الأدوية الحاصلة على شهادة ال FDA الأمركية وال-EMEA الأوروبية في فترة قصيرة وصلت إلى ثلاتة أشهر فقط، مما يؤكد ويثبت اتجاه الوزارة إلى الإسراع في توفر العلاجات البيولوجية المتطورة التي أثبتت كفاءة للمريض المصري في أسرع وقت.