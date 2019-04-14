شكرا لقرائتكم خبر عن «الاقتصادي العالمي للمرأة» يعلن استضافة مصر لفعاليات الدورة المقبلة في مارس 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة برئاسة الدكتورة هاربين أرورا، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لرابطة اتحاد جميع السيدات بالهند قد أعلن عن استضافة جمهورية مصر العربية لفعاليات الدورة القادمة للمنتدى خلال شهر مارس 2020.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي في فعاليات الدورة العالمية الخامسة والعشرين للمنتدى الاقتصادي السنوي للمرأة 2019 بالهند.

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وأشارت «مرسي» أن المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة، يعد منبرا دوليا لتمكين النساء القيادات في جميع المجالات ومن جميع انحاء العالم، وتعزيز القدرات والتواصل بين السيدات حول العالم، واللاتي يمثلن مصدر الهام للسيدات من رؤساء الدول والسياسيات ورائدات الأعمال والكاتبات وقادة الفكر والمشاهير.

وأوضحت «رئيسة المجلس» أن فكرة المنتدى بدأت عام 2015 من خلال اتحاد جميع السيدات بالهند، ووصل عدد عضوات المنتدى 100000 عضوة وملهمة من النساء في 150 دولة، مشيدة بالجهود الحثيثة التي قام بها كل من السفيرة هبة المراسي سفيرة مصر الحالية بالهند، والسفير حاتم تاج الدين سفير مصر السابق بالهند، من أجل استضافة مصر لهذا المنتدى، مشيرة انه سيتم تنظيم المنتدى العام القادم بدعم من المجلس القومي للمرأة وبالتنسيق مع شركة «وركس» برئاسة السيدة نعمات خليل رئيسة مجلس إدارة الشركة.

وكانت الدكتورة هاربين ارورا من ضمن النماذج الشبابية التي كرمها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في عام 2018 وخلال كلمتها في الجلسة الختامية للمؤتمر قد وعدت بتنظيم المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة في مصر وجمع أكثر من 1000 سيدة قيادية من حول العالم للحضور إلى مصر والمشاركة في المنتدى، مشيرة في كلمتها ان ذلك يأتي تتويجا للإنجازات التي حققتها المرأة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية في ضوء دعم القيادة السياسية لها.