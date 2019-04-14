شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة تسلل 41 شخصًا لليبيا عبر السلوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بالتنسيق مع عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية، الأحد، محاولة تسلل 41 شخصاً من عدة محافظات، لدى شروعهم مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية بالسلوم، ولتواجدهم بمنطقة غير مصرح بتواجد المدنيين فيها بدون تصريح.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، اللواء هشام نصر، قد تلقى إخطاراً بضبط 41 مصرياً، وذلك لدى مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة، إلى الجانب الليبي عبر الدروب الصحراوية، وقامت الأجهزة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.